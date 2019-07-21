В Польше появился официальный сервисный центр Tesla

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Сервисный центр находится в Варшаве.

"Поскольку наша сеть владельцев Tesla в Польше продолжает расти, мы рады объявить об открытии нашего Сервисного центра в Варшаве. Новое местоположение предоставляет вам удобный способ получить быстрый и беспроблемный сервис", - сказано в сообщении компании.

Автомобили Tesla пользуются достаточно высокой популярностью среди украинцев, несмотря на то, что официально в Украине онис не продаются. По состоянию на 8 мая 2019 года таковых было зарегистрировано 845 штук.

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