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21.07.19 13:09

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 24 июля

Запуск грузового космического корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) состоится 24 июля 2019 года.

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Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на сообщение SpaceX в Twitter, пережает БизнесЦензор.

"Завершено статически огневое испытание Falcon 9 - планируем запуск 24 июля с площадки 40 во Флориде для 18 миссии Dragon по пополнению запасов на МКС", - сказано в сообщении.

Ранее NASA сообщало, что Falcon 9 должна была стартовать 21 июля в 19:35 времени Восточного побережья США (22 июля 02:35 по киевскому времени) с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Dragon должен доставить на МКС материалы и оборудование для научных экспедиций, а также предметы первой необходимости. Позже в NASA также сообщили новую дату запуска грузового космического корабля не уточняя причины переноса.

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