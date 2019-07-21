Сумма назначенных субсидий за полгода увеличилась на 37%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 640,4 млн грн, в сельской - 276,5 млн грн.

По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-июне обратились 2 339,8 тыс. домохозяйств, что на 38,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В городской местности за шесть месяцев 2019 субсидии назначены 1 888 тыс. семей, в сельской - 915,4 тыс. семей. По сравнению с январем-июнем 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 38,4%. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июне 2019 года по сравнению с июнем прошлого года увеличи

Жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 млрд грн, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram