Киевская таможня задержала грузовик с 98 картинами из Франции. ФОТО

Об этом со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины сообщает БизнесЦензор.

Одна из картин датирована 1842 годом.

"Получателем этого груза заявлен француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако, до сих пор этот человек так и не явился в Киевскую городскую таможню ГФС", - отмечается в сообщении.

По предварительной визуальной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Однако окончательную культурную и материальную ценность установят после экспертизы.

Картины находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС.

В действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена статьей 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискацию.

По завершении всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил.