Выручка Schlumberger превысила прогнозы за счет международного спроса

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Акции компании в результате выросли более чем на 1% на внебиржевых торгах.

Schlumberger также сообщила, что Оливье Ле Пеш, операционный директор компании, сменит Пола Кибсгора на посту генерального директора.

Во втором квартале международная выручка Schlumberger выросла на 8% до $5,46 миллиарда, а в Северной Америке снизилась на 11% до $2,8 миллиарда.

Чистая прибыль увеличилась примерно на 14% до $492 миллионов в квартале, завершившемся 30 июня.

Прибыль за исключением некоторых статей баланса составила 35 центов на акцию, совпав с прогнозом аналитиков, согласно данным IBES от Refinitiv.

Общая выручка базирующейся в Хьюстоне компании составила $8,27 миллиарда, превысив прогноз в $8,11 миллиарда.