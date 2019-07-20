Хакеры взломали почту и Twitter Скотленд-ярда

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

От имени Скотланд-ярда начали публиковаться сообщения и рассылаться письма, в которых содержались нецензурные и оскорбительные выражения, сообщает The Telegraph. Некоторые сообщения касались призывов к освобождению репера Digga D. Представитель Скотленд-Ярда Рой Смит сообщил в своем аккаунте Twitter о взломе и попросил игнорировать поступающие сообщения.

"Пожалуйста, игнорируйте любые твиты, пока мы не убедимся, что учетная запись снова находятся под официальным контролем",— написал он.

В полиции сообщили, что проблемы безопасности касаются только интернет-провайдера MyNewsDesk, который используется для публикации новостей. Остальные серверы Скотланд-ярда находятся под контролем. Спустя несколько часов, необычные сообщения из Twitter были удалены.