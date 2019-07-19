Суд отменил запрет на строительство на Подоле по иску окружения близкого к Зеленскому застройщика

Об этом свидетельствует постановление об обеспечении иска Окружного админсуда Киева от 4 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В предписании Минкульт указал, что строительство выполняется в пределах исторического ареала Киева и в архитектурной и археологической охранных зонах без соответствующих согласований и разрешений Министерства культуры. Застройщика обязали привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

После этого ООО "САГА 18" подала в суд иск, в котором требует отменить отказ Минкульта о согласовании проектной документации, обязать министерство ее согласовать, а также отменить предписание от 13 мая 2019 года.

Дело будет рассмотрено в упрощенном производстве без вызова сторон. И пока его рассмотрение продолжается, ООО "САГА 18" подало заявление об обеспечении иска, которое заключается в остановке предписания Минкульта.

4 июля суд рассмотрел это заявление, и удовлетворил его, остановив предписание. В частности, суд решил, что продолжение действия предписания Минкульта приведет не только к остановке строительства, но и к нарушению прав ООО "САГА 18" как собственника объекта незавершенного строительства, а также к применению штрафных санкций по договорам этой фирмы с контрагентами по осуществлению строительства, поскольку данный факт не может расцениваться как форс-мажор.

Кроме того суд указал, что в Государственном реестре недвижимых памятников Украины отсутствуют данные об отнесении земельного участка по адресу: Киев, ул. Петра Сагайдачного, 18 к памятникам культурного наследия как национального значения, так и местного значения.

Суд также отметил, что границы и режимы использования исторического ареала Киева, границы и режимы использования зон охраны в Киеве не утверждены в установленном законом порядке, и суд лишен возможности установить принадлежность участка на ул. Петра Сагайдачного, 18 в Подольском районе Киева к пределам Центрального исторического ареала.

В вопросе о неутверждении Минкультом пределоа исторического ареала города Киева суд сослался на постановление Верховного Суда от 27 февраля 2019 года (дело по застройке участка на ул. Олеся Гончара, 55-Б).

ООО "САГА 18" стало владельцем двух участков общей площадью 0,15 га и объекта незавершенного строительства на ул. П. Сагайдачного, 18 в начале февраля 2019 года.

Генподрядчиком застройки стало ООО "КДД Инжиниринг". На сайте девелоперской компании SAGA Development, которую возглавляет бывший заместитель директора Департамента градостроительства КГГА Андрей Вавриш, застройку на ул. Сагайдачного рекламируют как "SAGA City Space".

Проектную документацию центра "SAGA City Space" компания "САГА 18" заказала в ООО "Терра Проджект", связанного с Вавришем.

ООО "САГА 18" было создано в сентябре 2017 года. Его учредителями являются Олег Новаковский и Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Атлон". Руководителем "Атлона" является Дмитрий Евсей - представитель Вавриша в судах. В разное время Евсей и Андрей Ваврыш работали в ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд" и ООО "Медиа Солюшнс".

Руководитель "САГА 18" Елена Ничик в 2017-2018 годах была директором ООО "Боричев Ток", конечными учредителями которого были Дмитрий Евсей и Ольга Клецко, которая в свое время заменила Вавриша в ООО "Реалсистем" и ООО "Монолитжитлобуд".

В свою очередь ООО "Андреевская" и ООО "Сагайдачного" были созданы в марте 2017 года. Их учредителем значится ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Эверест", руководителем которого является Дмитрий Евсей. Директором ООО "Андреевская" является Алексей Заика, а ООО "Сагайдачного" - Даниил Гончарук.

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Как сообщалось, по данным СМИ, команда президента Владимира Зеленского определила Андрея Вавриша куратором Киева, ряд связанных с ним кандидатур выдвинуты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам в столице.

Вавриш является главой строительной компании SAGA Development, 5 лет назад он ушел с должности зама главы Департамента градостроительства и архитектуры Киева.

Глава Офиса президента Андрей Богдан является близким другом Вавриша.

Вавриш также представлял проект переноса нового Офиса президента в Украинский дом президенту Владимиру Зеленскому.