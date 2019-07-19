Транспортные предприятия сократили перевозку пассажиров на 6%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 52,2 млрд пасс./км, что на 3,8% превышает этот показатель за январь-июнь прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом за первые шесть месяцев воспользовалось 78,3 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,3% больше, чем за январь-июнь 2018 года, а услугами автомобильного транспорта – 907 млн пассажиров (на 5,6% меньше).

Авиационный транспорт нарастил перевозку пассажиров на 8,3% – до 5,9 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, за январь-июнь 2019 года трамваями воспользовалось 313 млн пассажиров (сокращение на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), метрополитеном – 355 млн (сокращение на 1,9%), троллейбусами – 477,6 млн (падение на 9,1%).

Перевозка пассажиров водным транспортом увеличилась на 4,5% по сравнению с январем-июнем 2018 года - до 0,2 млн человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

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