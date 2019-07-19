Координатор создания системы eHealth перейдет на работу в новую Таможенную службу

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Яника Мерило присоединяется к построению новой таможни. Будет заниматься продакт-менеджментом, особенно в направлении дизайна процессов, с которыми будут сталкиваться клиенты Гостаможслужбы", – написал Нефьодов.

Как сообщалось, 5 июля Кабинет министров проголосовал за кандидатуру первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова на должность главы Государственной таможенной службы.

Ранее Нефьодов победил в конкурсе на эту должность, после того как суд разблокировал приостановленный 18 апреля Окружным административным судом Киева отбор на пост главы Государственной таможенной службы по иску народного депутата Андрея Антонищака из фракции "Блок Петра Порошенко".

Максим Нефьодов занимает должность заместителя министра экономического развития и тоговли с февраля 2015 года, до этого работал в крупных инвестиционных компаниях ICON Private Equity и Dragon Capital.

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