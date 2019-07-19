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19.07.19 18:55

Зеленский предложил застраховать отремонтированные дороги

Разработать вопрос о включении в договора о выполнении работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог условий о страховании таких объектов предусматривается указом президента №529/2019 от 19 июля 2019 года "О некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автомобильных дорог".

Зеленский предложил застраховать отремонтированные дороги

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно тексту указа, с целью создания безопасных условий дорожного движения, развития сети качественных автомобильных дорог, создания надлежащей инфраструктуры для развития бизнеса Кабинету министров Украины поручается пересмотреть квалификационные критерии, финансовые и технические требования к участникам публичных закупок в этой сфере в соответствии с лучшими мировыми практиками осуществления закупок, применяемые международными финансовыми учреждениями.

Кроме того, указ обязывает заказчиков строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания.

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