Власти России разрешили засекретить владельцев бирж из-за санкций

Об этом говорится в трех постановлениях российского правительства от 17 июля, опубликованных на портале правовой информации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В постановлениях говорится о биржах, клиринговых организациях или центральных контрагентах и депозитариях.

Речь идет о ситуациях, когда раскрытие такой информации грозит тем, что под санкции попадет сама биржа, клиринговая организация или депозитарий или иные лица и организации. Это информация об аффилированных лицах, акционерах, членах органов управления, единоличных исполнительных органах, бухгалтерах.

Кроме того, могут быть не раскрыты сведения о "дочках", связанных сторонах, финансовых вложениях, о судебных спорах с компаниями, входящими в одну группу с биржей и ее структурами.

Также биржа может не раскрывать информацию о лицах, включенных в список членов технического комитета.

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Как сообщалось, в конце 2017 года в России приняли поправки в законы о рынке ценных бумаг, которые дали правительству право определять ситуации, в которых находящиеся под санкциями эмитенты могут не публиковать определенную информацию. В октябре 2018 года правительство РФ разрешило не раскрывать информацию управляющим компаниям, в апреле 2019 года - компаниям и банкам, работающим с гособоронзаказом.

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