Производство электроэнергии из возобновляемых источников в июне подскочило в 3 раза

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в январе-июне 2019 года выработка электроэнергии ВИЭ увеличилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,37 млрд кВт-ч.

Доля ВИЭ в структуре производства электроэнергии в июне-2019 года достигла 5% против 1,8% в июне 2018 года, доля ВИЭ по итогам первого полугодия текущего года составила 3% против 1,5% в январе-июне 2018 года.

Как сообщалось, по состоянию на конец первого полугодия установленная мощность объектов ВИЭ достигла 3,63 тыс. МВт, в том числе СЭС – 2,64 тыс.МВт, ВЭС – 776,6 МВт, установок на биомассе – 51,3 МВт, биогазе – 66,4 МВт.

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