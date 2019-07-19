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19.07.19 17:54

"Антонов" возобновит сотрудничество с Кубой по проекту Ан-158

Госпредприятие "Антонов" начало работу по восстановлению и дальнейшему обеспечению бесперебойной эксплуатации по схеме full fleet support (поддержка) шести региональных реактивных пассажирских самолетов кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion.

"Антонов" возобновит сотрудничество с Кубой по проекту Ан-158

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор.

Исходя из условий договора с лизинговой компанией South American Aircraft Leasing S.A. (SAAL, Панама), на первом этапе специалисты предприятия уже проводят оценку технического состояния всех самолетов Ан-158 кубинского эксплуатанта. После завершения этих работ начнется второй этап по восстановлению летной годности всех шести самолетов.

Основываясь на полученных результатах, будет сформирована "техническая аптечка" – склад запасных частей, с помощью которого будет осуществляться дальнейшая регулярная и бесперебойная эксплуатация этих машин. Первые два самолета планируется возобновить уже в первом квартале 2020 года.

Поставки самолетов Ан-158 на Кубу начались в апреле 2013 года. Шестая машина была передана заказчику в 2015 году. Срок гарантийных обязательств ГП "Антонов" истек в 2017 году. Отныне партнеры объединяют усилия, обеспечивая новый этап эксплуатации самолетов Ан-158.

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