Суд арестовал пять рыбацких суден в Очакове по делу о контрабанде топлива

Согласно обнародованным накануне в Едином госреестре определениям суда, арест наложен 10 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Согласно материалам следствия, на эти пять лодок (ВРД Кайман, ЯДО 0467, UA 4927, ЯМК 0223, ЯМК 0227) еще до захода в порт было слито около половины авиационного керосина, который группа "Трейд-НК" везла в Николаев на своем танкере Black Fuel.

Ранее следствие установило, что 26 января танкер Black Fuel загрузился в Греции 1 816,5 тонн топлива марки JET A1.

7 февраля до захода в порт Николаева он остановился вблизи поселка Козырка, где в течение четырех дней выгрузил 855,3 тонн груза на пять рыбацких лодок. Они переправили топливо на берег, откуда оно уже автотранпортом было отправлено на нефтебазу группы "Трейд-НК" в Николаеве.

Сам же танкер Black Fuel 15 февраля прибыл в порт Николаева только с 961 тонн топлива, где и был задержан пограничной службой и впоследствии арестован.

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Напомним, группа "Трейд-НК" состоит из около десятка компаний, зарегистрированных преимущественно в Николаеве. Учредителем большинства из них указан Игорь Кордюков.

В группу входят непосредственно само "Трейд-НК", "Сана Групп", "Феникс Ойл", "Нефтяная компания "Трейд-НК", "Нефтяной Терминал "Трейд-НК", оператор нефтебазы "Дьюти Фри Юг", а также компании-нерезиденты – шотландская Incom Trade LLP, канадская Tolloil LP.

На этих нерезидентов зарегистрированы танкеры Brentix (ранее FenixOil, IMO:7922221) и Black Fuel (ранее Bospor IMO:8407632) соответственно. Оба судна на данный момент находятся в Николаеве.

Как сообщалось, в 2018 году ООО "Трейд-НК" стало фигурантом скандала с фиктивным транзитом дизтоплива через порты Николаева и Херсона. Тогда прокуратура обвинила компанию в уклонении от уплаты налоговых и таможенных платежей с 2,7 тыс. тонн дизтоплива. После этого юрлицо "Трейд-НК" было отправлено в процедуру банкротства, после чего основная деятельность осуществлялась через аффилированные компании.

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