Кабмин может назначить советников для запуска "большой приватизации" 24 июля, – ФГИ

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил на своей странице в сети Facebook.

Трубаров отметил, что Фонд направил на согласование Министерству экономического развития и торговли и Министерству юстиции соответствующий проект постановления Кабмина, который должен был быть согласован министерствами еще до 11 июля.

"Рассчитываем, что и Минэкономразвития, и Минюст успеют до ближайшего заседания правительства рассмотреть необходимые документы и работа возобновится", – отметил глава ФГИ.

Как сообщалось, по данным Минфина, на сегодняшний день поступления от приватизации составляют 0,3 млрд грн при запланированных в госбюджете на 2019 год 17,1 млрд грн.

Напомним, ранее коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда удовлетворила жалобу Фонда госимущества на решение судов предыдущих инстанций, разблокировав процесс назначения советников по приватизации пяти госкомпаний.

ФГИ провел конкурсы по отбору инвестсоветников для шести объектов из перечня предприятий "большой приватизации": "Одесского припортового завода", угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и "Индара", "Электротяжмаш". Однако их работа была заблокирована судебным решением.

В рамках обеспечительных мер суд запретил Кабмину утверждать отобранных Фондом советников для продажи пяти компаний до рассмотрения иска по сути (свободным от этого ограничения оставался лишь "Президент-отель").

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