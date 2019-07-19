Европейский суд обязал авиакомпании компенсировать задержки при срыве стыковок за пределами ЕС

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Согласно информации из дела C-502/18, 11 пассажиров оформили единое бронирование на маршрут из Праги в Бангкок через Абу-Даби в авиакомпании Czech Airlines.

Первый рейс Прага-Абу-Даби выполнила Czech Airlines без опозданий, тогда как ее код-шеринговый партнер Etihad, выполнявший второй рейс, доставил пассажиров из Абу-Даби в Бангкок с опозданием в 488 минут (8 часов и 8 минут).

Czech Airlines отказала клиентам в выплате компенсации, ссылаясь на то, что она не может отвечать за задержку другого авиаперевозчика.

Городской суд в Праге, который слушал данное дело, обратился за разъяснением в Европейский суд, который постановил, что права пассажиров ЕС действуют на все путешествие, которое оформлено в рамках единого бронирования и включает одну или большее число пересадок.

Таким образом, суд создал претендент, когда европейскую авиакомпанию обязали компенсировать опоздание рейса, который выполнялся неевропейской авиакомпаний между пунктами, находящимися за пределами ЕС.

Одновременно с этим суд отметил, что у авиакомпании, заплатившей компенсацию, есть право требовать возмещения убытков у второго авиаперевозчика, задержавшего рейс.

Детальнее ознакомиться с описанием дела C-502/18 можно на сайте Европейского суда.

Действующая регуляция ЕС №261/2004 предусматривает, что пассажирам, чьи рейсы были отменены менее чем за 14 дней до вылета, положена компенсация от 250 до 600 евро в зависимости от длительности перелета.

В дальнейшем практика Европейского суда приравняла задержку прилета рейса свыше трех часов к отмене рейса менее чем за 14 дней до вылета, благодаря чему пассажиры авиакомпаний ЕС, а также других авиакомпаний, выполняющих рейсы из стран ЕС, получили право на денежную компенсацию.

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