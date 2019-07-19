Польша построит плавающий терминал для импорта сжиженного газа

Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Польский чиновник напомнил, что польский оператор газотранспортной системы Gaz-System реализует инвестицию установки второго терминала сжиженного газа в Гданьском заливе.

Речь идет о плавающем терминале типа Floating Storage Regasification Unit (FSRU), который будет оборудован бортовыми приборами для регазификации сжиженного природного газа.

Наимский отметил, что этот объект должен стать третьей, кроме терминала в Свиноустье и газопровода Baltic Pipe, частью так называемых "Северных ворот", через которые газ должен поступать в Польшу и соседние страны.

Как сообщалось, в июне польская PGNiG подписала новое соглашение с американской компанией Venture Global, которое увеличивает обязательства PGNiG по отбору сжиженного природного газа (СПГ, LNG) до 3,5 млн тонн в год (4,73 млрд кубометров после регазификации) с ранее предусмотренных 2 млн тонн.

Таким образом, с учетом нового расширенного контракта с 2023 года PGNiG будет иметь 9 млн тонн СПГ (эквивалент 12 млрд куб. м природного газа). Эту сумму составляют контракты с Cheniere (1,45 млн тонн), Sempra (2 млн тонн), Venture Global (3,5 млн тонн), Qatargas (2 млн тонн).

В 2022 году у PGNiG заканчивается долгосрочный договор на поставку с "Газпром экспортом", продление которого под вопросом. В 2018 году Польша потребила 19,7 млрд куб. м газа и купила 9,86 млрд кубометров в России.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram