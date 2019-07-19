Дания предоставила первое разрешение на строительство газопровода из Норвегии в Польшу

Датское агентство по охране окружающей среды выдало разрешение на строительство выхода газопровода на сушу на восточном побережье Дании 12 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Теперь датский газотранспортный оператор Energinet может перейти к следующему этапу – получению разрешений от 13 муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали.

Газопроводу также требуется одобрение от Датского энергетического агентства в отношении морского участка в датских водах.

Проект Baltic Pipe, инициированный 20 лет назад, получил продвижение после одобрения в январе нового гранта ЕС в 215 млн евро в дополнение к ранее уже выделенным 51,8 млн евро. Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год должно начаться в следующем году, а его завершение ожидается к октябрю 2022 года . Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".

Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.

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Как сообщалось, российский "Газпром" рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на прокладку газопровода "Северный поток-2".

По данным российского "Газпрома", строительство газопровода "Северный поток-2" в настоящее время активно продолжается. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря – от властей Дании.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

Ранее мнение в отношении того, что Северный поток-2 не заработает с 2020 года, высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

В то же время глава "Газпрома" Алексей Миллер заявляет, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года.

Энергетическое агентство Дании 27 марта 2019 года запросило у оператора проекта газопровода "Северный поток 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, к югу от острова Борнхольм. При этом обе заявки на прохождение газопровода – и с севера, и с юга острова – по-прежнему, находятся на рассмотрении властей Дании.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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