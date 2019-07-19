"Укрзализныця" увеличила количество вагонов в составе поезда "Четыре столицы"

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

"С 18 июля 2019 года предусмотрено курсирование указанного поезда в составе 10 вагонов", - говорится в сообщении.

Добавление вагонов состоялось в связи с растущим спросом на билеты. Если в первом полугодии заполняемость мест в сообщении Киев-Рига составляла 53%, а назад - 48%, то в июле эти показатели составляют 85% и 80% соответственно.

"В период со 2 до 14 июля 2019 года в сообщении Киев-Рига при предложенных 1,2 тыс. мест было перевезены 1,1 тыс. пассажиров, что составляло 85% от вместимости поезда. Обратно в сообщении Рига-Киев перевезены 1 тыс. пассажиров, что составляло 80% от вместимости поезда", - рассказали в компании.

В "Укрзализныце" отмечают, что рост популярности поезда начал ощущаться в мае: тогда заполняемость мест из Киева в Ригу резко возросла до 75%, обратно - до 68%.

Вместе с тем, увеличить количество вагонов до более чем 10 в "Укрзализныце" не могут, поскольку их количество ограничено международными договоренностями.

"Согласно договоренностям с Беларусью, Литвой, Латвией, длина указанного поезда ограничена 10 вагонами и, соответственно, включение дополнительных вагонов пока невозможно", - прокомментировали в коампании.

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