Ежегодные выплаты по "зеленому" тарифу в Украине могут превысить 1,3 миллиарда евро

Об этом свидетельствует данные в тематической презентации, обнародованной на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В тексте презентации, уточняется, что до конца 2019 года будет дополнительно введено в эксплуатацию 2,7 ГВт мощностей ВИЭ. С учетом введенных до 2021 года "зеленых" мощностей, ежегодные выплаты могут составить около 1,8 млрд евро, что соответствует выплатам НАЭК "Энергоатом" за 55% произведенной ею элекртроэнергии (в ценах 2018 года).

В министерстве со ссылкой на расчеты НЭК "Укрэнерго", отметили, что дополнительные расходы на покрытие небалансов в энергосистеме, которые будут возникать из-за сложной прогнозируемости альтернативной генерации, могут составить 300-900 млн евро (в зависимости от цены на балансирующем рынке).

По данным ведомства, общая сумма, оплаченная производителям электроэнегрии из ВИЭ за счет "зеленого" тарифа, в 2018 году составила 560 млн евро (у НДС), что соответствует 7,9% всей стоимости сгенерированной в стране электроэнергии при доле отпуска в 1,9%.

Как сообщалось, доля возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии по итогам апреля-июня 2019 года выросла до 3,3% (на 1,4 п.п.) по сравнению с итоговыми показателями января-марта этого же года, тогда как доля ВИЭ в стоимости всей электроэнергии составила 13,6%, что на 5 п.п. выше показателя по итогам первого квартала.

По состоянию на конец первого полугодия установленная мощность объектов ВИЭ достигла 3634,4 МВт (или 3,6 ГВт), в том числе СЭС – 2640,4 МВт, ВЭС – 776,6 МВт, установок на биомассе – 51,3 МВт, биогазе – 66,4 МВт.

Напомним, в конце мая президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII от 25 апреля 2019 года), предусматривающий внедрение "зеленых" аукционов.

Документом предусмотрено, что система господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа на отпуск электроэнергии заменяется системой аукционов, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший наименьший тариф на энергию, производимую объектом.

Введение "зеленых" аукционов является настоятельной рекомендацией европейского сообщества для введения прогнозируемого и справедливого механизма ценообразования на электроэнергию ВИЭ. Это – условие для возобновления кредитования "зеленых" проектов международными финансовыми учреждениями.

Принятый закон предполагает, что пилотный аукцион должен состояться не позднее 31 декабря 2019 года (к этому моменту должно быть принято вторичное законодательство, в частности порядок проведения торгов), местом проведения аукционов определена электронная торговая система ProZorro.

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