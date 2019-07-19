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19.07.19 20:33

Власти России спрогнозировали резкий рост безработных предпенсионного возраста

Россияне предпенсионного возраста в ближайшее время начнут массово регистрироваться в качестве безработных, в результате чего в 2020 году безработица в этой группе населения вырастет в 1,6 раза.

Власти России спрогнозировали резкий рост безработных предпенсионного возраста

Об этом сообщили в Министерстве труда РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Согласно прогнозу российского ведомства, среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных этой возрастной категории в 2020-2022 годах составит больше 150 тысяч человек, тогда как в январе-июне 2019 года этот показатель составлял всего 92 тысячи человек.

В связи с этим для выплаты пособий по безработице потребуется дополнительно 2,6 млрд рублей в год. Всего на них придется тратить почти 57 млрд рублей ежегодно (против 54,3 млрд рублей ранее).

При этом размер пособий в 2020 году останется прежним: минимум – полторы тысяч рублей, максимум – восемь тысяч рублей, а для предпенсионеров – 11,3 тысячи рублей. Такой уровень пособий был установлен с 1 января 2019 года.

По последним данным, численность официально зарегистрированных безработных в России составляет 732 тысячи человек.

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