Минэнергоугля создало рабочую группу для подготовки запуска "зеленых аукционов"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, главой рабочей группы назначена гендиректор директората энергорынков Минэнергоугля Ольга Буславец.

В ходе первого заседания рабочая группа была ознакомлена с концепцией организации и проведения аукционов на квоты поддержки возобновляемой энергетики, которая включает распределение функций органов исполнительной власти и учреждений в рамках новой модели поддержки ВИЭ, функциональную блок-схему работы "зеленых" аукционов, а также ключевые задачи, которые необходимо решить в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

По итогам обсуждения, Ольга Буславец предложила продолжить работу в тематических подгруппах для работы по отдельным направлениям.

"В отдельное направление также следует выделить подготовку законопроекта о введении стимулирующих механизмов установки на электростанциях мощностей для аккумуляции электроэнергии", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Кабинет министров 26 июня одобрил план организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации закона о введении "зеленых аукционов" для производства электрической энергии из альтернативных источников.

Процедура имплементации закона предусматривает разработку в кратчайшие сроки более 20 нормативно-правовых актов вторичного законодательства. Среди них 9 постановлений правительства, приказы Минэнергоугля и Минэкологии, постановления НКРЭКУ.

Напомним, в конце мая президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII от 25 апреля 2019 года), предусматривающий внедрение "зеленых" аукционов.

Документом предусмотрено, что система господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа на отпуск электроэнергии заменяется системой аукционов, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший наименьший тариф на энергию, производимую объектом.

Введение "зеленых" аукционов является настоятельной рекомендацией европейского сообщества для введения прогнозируемого и справедливого механизма ценообразования на электроэнергию ВИЭ. Это – условие для возобновления кредитования "зеленых" проектов международными финансовыми учреждениями.

Принятый закон предполагает, что пилотный аукцион должен состояться не позднее 31 декабря 2019 года (к этому моменту должно быть принято вторичное законодательство, в частности порядок проведения торгов), местом проведения аукционов определена электронная торговая система ProZorro.

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