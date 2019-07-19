АМПУ и Одесский горсовет займутся вопросом строительства альтернативного въезда в порт

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, АМПУ настаивает на том, что одним из главных условий проекта является наличие альтернативного въезда в порт за пределами жилых кварталов, который не будет принадлежать частной компании.

"Необходимо найти возможность решить проблему предоставления Одесскому морскому порту земельного участка для обустройства въезда на территорию порта", - говорится в заявлении презиента Украины Владимира Зеленского.

Также сообщается, что на сегодня функционирует только один въезд большегрузного транспорта на территорию порта, который проходит через частную территорию.

"Президент считает такую ситуацию недопустимой и отмечает, что это создает монополию, которая вредит большому количеству предпринимателей", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Поиску решения сложившейся ситуации было посвящено совещание, которое состоялось в Одесском горсовете 17 июля.

Вопрос обустройства альтернативного въезда в порт обсуждался мэром Одессы Геннадием Трухановым, руководителем АМПУ Райвисом Вецкаганасом, начальником Службы автомобильных дорог в Одесской области Олегом Вариводой, начальником администрации Одесского морского порта Игорем Ткачуком, представителями Ассоциации стивидорных компаний Одесского морского порта, главного управления Госгеокадастра в Одесской области, заместителями городского головы, депутатами Одесского горсовета.

Во время дискуссии, в частности, отмечалось, что проблема отвода большегрузного транспорта с улиц города начала решаться еще в середине 1990-х годов путем строительства автотранспортной эстакады порта. Однако дорога, соединяющая эстакаду с объездной дорогой, до настоящего времени не построена. Поэтому сегодня маршруты большегрузного транспорта, который заезжает в порт, проходят, во-первых, через зону жилой застройки, от чего страдают жители нескольких улиц, и, во-вторых - сходятся на территории частного транспортно-логистического комплекса в Сухом порту, за проезд по которому нужно платить. Имеющиеся другие въезды в порт не могут использоваться из-за того, что подъезды к ним проходят через жилые кварталы.

"Наша позиция однозначна и принципиальна: в Одесский порт должен быть свободный альтернативный автомобильный въезд. Мы готовы рассмотреть вопрос об инвестировании такого проекта в частности и за счет дивидендов АМПУ, но при условии, что контроль за поддержкой дороги в эксплуатационном состоянии возьмет на себя или городская власть, или АМПУ", - отметил Вецкаганс.

В администрации Одесского порта отметили, что вопрос вывода потоков большегрузного транспорта за пределы жилой застройки должен решаться комплексно и включать три составляющие: строительство альтернативной дороги, соединение транспортной магистрали Одесского морского порта с этой дорогой, а также строительство специальной накопительной демпферной площадки для отстоя автотранспорта в ожидании проезда в порт.

Ранее с требованием обеспечить бесплатный проезд автотранспорта в одесский порт обратилась к Мининфраструктуры, АМПУ, Антимонопольному комитету, ФГИ в Одесской области и мэру Одессы Ассоциация стивидорных компаний Одесского порта.

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