Суд отказался отстранить главу экспертного центра Минздрава по просьбе ГБР

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Судья Печерского райсуда Киева Галина Матийчук не удовлетворила ходатайство ГБР и не отстранила Татьяну Думенко от должности директора Государственного экспертного центра", – сообщила глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что, по ее мнению, "дело было сфабриковано с самого начала" и его целью было отстранение директора Экспертного центра.

"Минздрав будет требовать привлечения к ответственности инициаторов и исполнителей этой атаки. Думенко останется на посту, а ГЭЦ продолжит внедрять прозрачные процедуры и честные правила регистрации лекарств, проведения клинических исследований", – добавила глава министерства.

Как сообщалось, ранее Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвали прекратить давление правоохранителей на руководство и сотрудников и ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" и поддержали действующее руководство учреждения.

Напомним, 16 июля Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований вручили подозрение в совершении служебной халатности Татьяне Думенко, директору Государственного экспертного центра МЗ Украины. Ее обвиняют в переплате 1,5 млн грн по решению суда при расторжении договора аренды здания, где ранее размещался Экспертный центр.

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