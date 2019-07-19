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19.07.19 15:07

Украина собрала 22 миллиона тонн раннего зерна с 63% площадей

По состоянию на 19 июля украинские аграрии уже провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 6,1 млн га, или 63% к прогнозу.

Украина собрала 22 миллиона тонн раннего зерна с 63% площадей

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Так, намолочено 21,6 млн тонн зерна нового урожая, из которых собрано:

Кроме того, озимого рапса собрано 2,4 млн тонн с площади 1,0 млн га, или 79% к прогнозу, при урожайности 23,7 ц/га.

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