"Газпром" проиграл апелляции на арест активов в Люксембурге и Нидерландах, – "Нафтогаз"

Как сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", соответствующее решение суд принял 8 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял и Окружной суд Люксембурга, который отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты относительно российской компании на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Как сообщалось, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания ожидает принятие судебных решений в Нидерландах, которые позволят приступить к продаже арестованного имущества ПАО "Газпром" для исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании $2,6 млрд.

Весной 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В частности, "Нафтогаз" добился ареста долей "Газпрома" в операторах трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Швейцарии, а также "дочек" российского концерна в Нидерландах.

В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, который участвует в работе международных проектов российской компании по всему миру. В Нидерландах базируется и другая структура "Газпрома" – Gazprom Energy.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме, однако отказался его выполнять, подав апелляцию и заявив о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

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