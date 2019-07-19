Табачный гигант Philip Morris увеличил свои доходы благодаря IQOS

Об этом сообщает CNBC, передает БизнесЦензор.

PMI декларирует "будущее без табачного дыма", которое компания планирует достичь благодаря инновационным бездымным продуктам, в частности IQOS. Прибор нагревает табак, а не сжигает его. Именно этот продукт стал драйвером доходности компании во втором квартале.

Объем продаж сигарет во втором квартале сократился на 3,6%, а объем продаж хитстикив, которые используются в технологии нагрева табака, увеличился на 37%.

"У нас была стратегия по трансформации компании в течение нескольких лет для достижения будущего без табачного дыма, и мы все это время придерживаемся этой стратегии, что дает результаты", - сказал финдиректор Мартин Кинг.

PMI сообщила, что чистый доход во втором квартале составил $2,31 млрд, или $1,49 на акцию, по сравнению с $2,19 млрд, или $1,41 на акцию за аналогичный период прошлого года.

Прибыль от продуктов с пониженным риском, к которой относится IQOS, составил $1,53 млрд. Аналитики ожидали $1,24 млрд, по оценкам StreetAccount.

Philip Morris International является крупнейшей международной табачной компанией, осуществляющей производство и продажу сигарет, бездымных продуктов и соответствующих электронных устройств и аксессуаров, других никотиносодержащих продуктов.

По состоянию на 31 марта 2019 по подсчетам PMI примерно 7,3 млн совершеннолетних курильщиков по всему миру переключились на продукты компании с технологией Heat-not-Burn ("нагрев-не-горение"), которые сейчас доступны в продаже в 47 рынках под брендом IQOS.

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