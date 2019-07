НАБУ проводит обыски в центральном офисе ICU Пасенюка

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

ICU заявляет, что ранее полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации, и расценивает эти следственные действия "не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст".

Согласно сообщению ICU, обыск проводится в рамках так называемого дела "Роттердам+" – открытого в марте 2017 года уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения (№52017000000000209).

Владельцем группы ICU является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит соответственно 45,011005% и 44,992663% акций, еще 9,996332% - экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину. Бывший до недавнего времени совладелец компании Александр Вальчишен в 2019 году продал свой пакет 6,58474% управляющим партнерам.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности главы Национального банка Украины.

Помимо этого, некоторое время в ICU работал Дмитрий Вовк, впоследствии возглавивший НКРЭКУ.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева в начале 2018 года предоставил НАБУ доступ к документам ICU Investment Management Ltd. по покупке в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года.

"В ходе досудебного расследования установлено, что компаниями – ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящими в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ, в период с сентября 2015 года по май 2016 года (период разработки Порядка формирования прогнозной оптовой розничной цены (ОРЦ) электроэнергии), на Ирландской фондовой бирже осуществлялась покупка ценных бумах, эмитентом которых является DTEK Finance plc", - указано в судебных материалах.

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы "Роттердам+") стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

"Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению №289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли", - констатируется в подготовленных НАБУ материалах.

НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+".

НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию с апреля 2016 года.

Антимонопольный комитет открыл дело по действиям НКРЭКУ при создании формулы "Роттердам+".

Как сообщал БизнесЦензор, ранее АМКУ отказался расследовать формулу "Роттердам+" по обращению государственной компании "Энергоатом".

В 2016 году председатель АМКУ Юрий Терентьев лично согласовал проект решения АМКУ №289, которым была введена так называемая формулу "Роттердам +". Она учитывает в тарифе теплогенерации стоимость и доставку угля из Роттердама. На самом деле почти весь уголь доставляется к украинским ТЭС с Донбасса и России, то есть на значительно меньшие расстояния. Поэтому "плюс" в формуле является чистой прибылью теплоэнергетиков. Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе Ахметова.

Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации "ДТЭК", которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

На момент ввода формулы "Роттердам +" НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк, который также работал в компании ICU и Roshen Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики в период разработки "Роттердама +" в 2015-2016 годах.

В апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ. При этом НКРЭКУ скрывает от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.