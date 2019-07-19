В Литве задержали подозреваемого в загрязнении нефтепровода "Дружба"

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Бывшего гендиректора компании "Самаратранснефть-Терминал" объявили в розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба".

В апреле Беларусь заявила, что по нефтепроводу "Дружба" в страну начала поступать некондиционная нефть. В ней было превышено содержание хлорорганических добавок, которые разъедали трубы и оборудование. Из-за форс-мажора прерывались поставки нефти потребителям в Беларусь, Польшу, Венгрию, Германию и страны Балтии, покупатели начали предъявлять претензии из-за убытков.

Оператор нефтепровода российская компания "Транснефть" заявила, что нефть намеренно загрязнили в Самарской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По версии следствия, нефть испортили добавками, чтобы скрыть ее хищение. Четыре фигуранта дела были арестованы, еще пять сейчас находятся под домашним арестом, Ружечко и бывший бенефициар группы компаний "Петронефть" Роман Трушев были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Напомним, прокачка российской нефти Urals по северной и южной веткам трубопровода "Дружба" в объеме около 1 млн баррелей в сутки была остановлена в конце апреля из-за существенного превышения показателей органического хлора.

Покупатели трубопроводной нефти в Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Польше несколько недель не получали российскую нефть по "Дружбе", в том числе через Украину.

Для восстановления поставок часть грязной нефти была возвращена с территории Беларуси в Россию, а также выдавлена в резервне емкости.