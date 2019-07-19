Фонд гарантирования снова выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

"8 августа 2019 состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", размещаемых в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20, и прав требования по договорам, которые заключены с юридическими лицами в количестве 40 шт", - сообщает Фонд.

Все активы находятся на балансе АО "Имэксбанк". Начальная цена реализации – 733,250 млн грн.

Перед этим Фонд гарантирования выставлял на продажу "Черноморец" 25 июня.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" нардепа Леонида Климова.

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" былт выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.