Пивоваренный концерн AB InBev продаст подразделение за $11,3 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сумма сделки в 14,9 раза превышает годовую EBITDA подразделения. Вырученные средства AB InBev пустит на сокращение задолженности, которая превысила $100 млрд в результате покупки австралийской SABMiller в конце 2016 года. Концерн напомнил, что стремится сократить соотношение чистого долга к EBITDA до менее 4x к концу 2020 года.

Ожидается, что сделка будет закрыта к I кварталу 2020 года.

В этом же пресс-релизе говорится, что AB InBev по-прежнему рассматривает возможность IPO своего азиатского подразделения Budweiser APAC при условии адекватной оценки его акций.

Ранее в июле стало известно, что AB InBev отказался от планов провести IPO своего подразделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которое могло стать одним из крупнейших в Гонконге за всю историю. Причиной стали неназванные факторы, в том числе "ситуация на рынке". СМИ сообщали о низком спросе на эти бумаги со стороны инвесторов из США. Снижение задолженности концерна называли среди целей этого размещения.

Ранее о том, что компания обдумывает возможность продать активы не менее чем на $10 млрд, сообщило Dow Jones со ссылкой на информированные источники. Речь шла о подразделениях компании в Южной Корее, Австралии и Центральной Америке, у них высокая доля на рынках и они прибыльные. Продажа этих активов не скажется на перспективах концерна, поскольку соответствующие рынки не являются быстрорастущими, объясняли источники.

Dow Jones также сообщило об интересе Asahi Group Holdings к австралийским активам AB InBev. В мае фонд прямых инвестиций KKR & Co. предлагал концерну купить у него некоторые активы в Азии, напоминали собеседники агентства.

Портфель брендов AB InBev объединяет марки Budweiser, Stella Artois, Beck's, Leffe и Hoegaarden.