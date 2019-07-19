Мининфраструктуры объявит тендер на проектирование взлетной полосы в аэропорту Днепра

Об этом Омелян сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В ближайшие дни объявим тендер на проектирование новой взлетной полосы в Днепре. После него - международный тендер на строительство. Если не будет блокировок и срывов, то победитель тендера начнет физические работы весной 2020 и завершит в 2021", - заявил Омелян.

По его словам, новый парламент должен будет внести в Государственный бюджет на 2020 год 1 млрд грн на аэродром Днепра и еще около 2 млрд на 2021 год.

При этом он сообщил, что строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершилось 17 июля.

В июне Кабинет министров Украины направил 200 млн грн на реконструкцию ВПП международного аэропорта в Днепре.