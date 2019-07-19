В Конгрессе США подготовили санкции против ФСБ

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В заявлении авторов законопроекта - демократов Марси Каптур и Майкла Куигли, республиканцев Энди Харриса и Брайана Фитцпатрика - говорится, что "США продолжают решительно осуждать опасное нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков".

"Этот инцидент является последним в серии злонамеренных шагов, предпринятых Россией с целью подрыва демократического прогресса на Украине и международного правопорядка", - отметили законодатели.

В мае США в координации с ЕС и Канадой уже ввели в связи с захватом украинцев санкции против 6 граждан России, включая двух сотрудников ФСБ, а также нескольких российских компаний.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины были захвачены РФ при попытке прохода через Керченский пролив.