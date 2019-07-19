Украинцы готовы тратить в ресторанах около 200 гривен, – исследование

Об этом со ссылкой на Pro-Consulting сообщает БизнесЦензор.

Рынок общественного питания Киева уже вышел на докризисный уровень. В столице наблюдается рост популярности концептуальных ресторанов и заведений с азиатской кухней (вьетнамской, корейской и т.п.), заведений с недорогими морепродуктами.

Киевляне стали чаще интересоваться рыбными ресторанами. В то же время популярность бургеров и стейков стремительно падает.

Согласно прогнозам экспертов, ожидается падение популярности грузинской и японской кухни.

Согласно исследованию, ежегодно в Киеве заметно меняется количество ресторанов и кафе. В 2013 году насчитывалось 1672 этих учреждений, а в 2014 - 1573.

2015 оказался еще менее благоприятным для этого вида бизнеса: количество кафе и ресторанов уменьшилась до отметки 1488.

В 2016 году открылось лишь 105 новых ресторанов и кафе. А в 2017 - их стало 1800. В 2018 году году появилось 20 новых заведений, а в этом году — прибавилось еще 30.

Открываются учреждения среднего сегмента, кафе, бары, монопродуктовые заведения. Однако, как показывает анализ, резкого роста таких заведений не предвидится.

Главные проблемы рынка общественного питания — высокие арендные ставки на помещения под рестораны и низкий уровень платежеспособности клиентов.

Сегодня этот рынок характеризуется относительно невысокими барьерами выхода для новых игроков. Практика столичных рестораторов показывает, что сумма арендных платежей не должна превышать 20% выручки.