Верховный Суд поставил точку в попытках Коломойского вывести залоги по кредитам НБУ

Как сообщает пресс-служба НБУ, речь идет о процессе по делу №910/15484/17, в котором Нацбанк является ответчиком, а "Приватбанк" – третьим лицом, передает БизнесЦензор.

В частности, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Коломойському ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора.

Согласно этому договору ЗАО "Эрлан" предоставило Национальному банку в залог имущество стоимостью 3 млрд грн, в качестве обеспечения кредита рефинансирования, полученного "Приватбанком" до национализации.

Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал "Приватбанка", состоялась существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (Национальный банк) и должник ("Приватбанк") объединились в одном лице.

"Верховный Суд согласился с правовой позицией Национального банка и таким образом, сформировал судебную практику по этой категории дел. Сейчас имущественные поручители по кредитам рефинансирования "Приватбанка" пытаются в судах разорвать ипотечные договоры, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств", – отметил начальник управления Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

"В целом суды первой и апелляционной инстанций уже приняли более 50 судебных решений в пользу Национального банка, вступивших в законную силу. Однако решение Большой Палаты Верховного Суда от 2 июля является первым в этой категории дел, принятых в пользу Национального банка судом высшей инстанции, которое не подлежит обжалованию",– добавил представитель НБУ.

К тому же, Большая Палата Верховного суда подтвердила, что ЧАО "Эрлан" добровольно и по собственной инициативе ограничило свое право собственности на предмет ипотеки и приняло на себя, в том числе, риск наступления соответствующих неблагоприятных для себя последствий в случае неисполнения должником основного обязательства.

Также, судом отклонено доводы ЗАО "Эрлан" о нарушении Национальным банком статьи 73 Закона "О Национальном банке", который якобы отказался от принятия исполнения "Приватбанком" взятых на себя обязательств по кредитному договору от третьего лица, а также не совершил действий по списанию с банка задолженности после его национализации.

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Напомним, в 2015 году Игорь Коломойский, который на тот момент был совладельцем "Приватбанка", в счет обеспечения погашения пяти кредитов рефинансирования, полученных банком в 2008-2014 годах, заключил с НБУ договоры поручительства. Фактически он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед Национальным банком, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн. Коломойский не выполнил ни одного из этих обязательств перед Национальным банком.

В 2018 году Национальный банк подал четыре иска в Хозяйственный суд Днепропетровской области и один иск к Суда первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария) против Коломойского с целью взыскания задолженности по кредитам рефинансирования "Приватбанка".

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