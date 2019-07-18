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18.07.19 18:46

Власти Узбекистана планируют выставить на продажу все электростанции страны

Власти Узбекистана планируют реформу энергетического сектора, в рамках которой предполагается поэтапно реализовать инвесторам почти все электростанции страны.

Власти Узбекистана планируют выставить на продажу все электростанции страны

Об этом заместитель министра энергетики страны Шерзод Ходжаев сообщил на международном энергетическом форуме Узбекистана в Ташкенте, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На форуме был представлен план реализации реформ в энергетическом секторе республики до 2030 года.

"Наиболее оптимальным способом является реализация части пакетов акций электростанций частным инвесторам и создание частных предприятий по принципу ГЧП (государственно-частного партнерства)", – сказал Ходжаев на презентации плана.

Следующим этапом, по словам чиновника, станет "реализация активов электростанций частным инвесторам в целом".

"В конечном итоге, в собственности государства останутся несколько гидроэлектростанций и АЭС. То есть, большая часть генерации будет сосредоточена в частных руках", – заявил Ходжаев.

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Ранее Ходжаев сообщил, что, согласно прогнозам, объем потребления электроэнергии в республике будет расти на 6-7% в год и к 2030 году превысит 112 млрд кВт-ч ежегодно, что потребует наличия более 31 ГВт генерирующих мощностей. Для покрытия этого дефицита планируется привлечь инвестиции в объеме $35 млрд в строительство новых генерирующих мощностей.

В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций составляет 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий.

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