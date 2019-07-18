Власти Узбекистана планируют выставить на продажу все электростанции страны

Об этом заместитель министра энергетики страны Шерзод Ходжаев сообщил на международном энергетическом форуме Узбекистана в Ташкенте, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На форуме был представлен план реализации реформ в энергетическом секторе республики до 2030 года.

"Наиболее оптимальным способом является реализация части пакетов акций электростанций частным инвесторам и создание частных предприятий по принципу ГЧП (государственно-частного партнерства)", – сказал Ходжаев на презентации плана.

Следующим этапом, по словам чиновника, станет "реализация активов электростанций частным инвесторам в целом".

"В конечном итоге, в собственности государства останутся несколько гидроэлектростанций и АЭС. То есть, большая часть генерации будет сосредоточена в частных руках", – заявил Ходжаев.

Читайте также: Швейцария вернет Узбекистану $130 миллионов по итогам расследования об отмывании денег

Ранее Ходжаев сообщил, что, согласно прогнозам, объем потребления электроэнергии в республике будет расти на 6-7% в год и к 2030 году превысит 112 млрд кВт-ч ежегодно, что потребует наличия более 31 ГВт генерирующих мощностей. Для покрытия этого дефицита планируется привлечь инвестиции в объеме $35 млрд в строительство новых генерирующих мощностей.

В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций составляет 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram