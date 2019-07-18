Глава Минфина призвала разблокировать "большую приватизацию"

Об этом Маркарова сообщила в Facebook, передает БизнесЦензор.

Она напомнила, что бюджетная роспись, составленная в январе в соответствии с государственным бюджетом на 2019 год предусматривает поступление 17,1 млрд грн от приватизации, 406,9 млрд грн – заимствования в целом от внешних и внутренних источников, а также 498,8 млрд грн расходов на погашение и обслуживание долга.

На сегодняшний день постпления от приватизации составляют 0,3 млрд грн, заимствования – 288,5 млрд грн, расходы на погашение и обслуживание – 308,3 млрд грн.

"Большая приватизация" – не только инструмент для преодоления коррупции в госкомпаниях и нахождения для них эффективного собственника, но и источник финансирования, который уменьшает необходимость заимствовать на эту сумму и уменьшает средства, которые нужны для обслуживания. И поэтому энергия и действия во второй половине года должны быть направлены на разблокирование большой приватизации и организацию прозрачных и публичных конкурсов на все активы", – отметила Маркарова.

Как сообщалось, Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда удовлетворила жалобу Фонда госимущества на решение судов предыдущих инстанций, разблокировав процесс назначения советников по приватизации пяти госкомпаний.

ФГИ провел конкурсы по отбору инвестсоветников для шести объектов из перечня предприятий "большой приватизации": "Одесского припортового завода", угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и "Индара", "Электротяжмаш". Однако их работа была заблокирована судебным решением.

В рамках обеспечительных мер суд запретил Кабмину утверждать отобранных Фондом советников для продажи пяти компаний до рассмотрения иска по сути (свободным от этого ограничения оставался лишь "Президент-отель").

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