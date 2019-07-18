На мосту в оккупированный Крым завершили укладку рельсов

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост", передает БизнесЦензор.

Две бригады, двигавшиеся со стороны Крыма и Кубани, встретились под сводом арки моста и сомкнули рельсы. Суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал.

"Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети (участки пути длиной 440 м, между которыми ставятся уравнительные приборы) электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы - их будет более 3 тыс. - шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным", - цитирует инфоцентр руководителя подрядной организации Евгения Чибышева.

Также на мосту продолжается монтаж шумозащитных экранов и стоек освещения со светодиодными светильниками.

Автомобильное движение по мосту было открыто в мае 2018 года. Железнодорожную часть моста планируют ввести в строй в декабре 2019 года.

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