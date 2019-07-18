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18.07.19 18:27

Кабмин направил сэкономленные на закупках лекарств 267 миллионов на покупку вакцин

Кабинет министров на заседании 17 июля утвердил постановление о возможности направить 267 млн грн сэкономленных благодаря эффективным государственным закупкам через международные организации средств на закупку вакцин.

Кабмин направил сэкономленные на закупках лекарств 267 миллионов на покупку вакцин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

По данным Минздрава, благодаря этим средствам Украина сможет закупить дополнительно более 2 миллионов доз вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК), что станет рекордным объемом закупки вакцин за последние годы.

"Такое количество вакцин позволит обеспечить Украине вакцинами против кори даже в условиях повышенной потребности во время вспышки", – отмечается в сообщении.

Закупленные вакцины от кори будут использовать для прививки детей, которые ранее пропустили вакцинацию по любым причинам (кроме противопоказаний) и дополнительной вакцинации для взрослых из групп профессионального риска (студенты, медики, педагоги и представители силовых структур).

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В Минздраве напомнили, что также возможность вакцинироваться бесплатно имеют взрослые любого возраста, если у них нет необходимого иммунитета или отсутствует информация о прививках в медицинской карточке.

По данным ведомства, сегодня ситуация с заболеваемостью корью остается неблагоприятной: с начала года заболели более 56 000 человек, а это больше, чем за весь прошлый год.

Дополнительная закупка позволит не только проводить спецоперации, но и восстановить резервный запас. По состоянию на 1 июля в регионах Украины было более 800 тысяч доз вакцины КПК.

Напомним, Украина закупает вакцины через международную организацию ЮНИСЕФ, что позволило значительно снизить цену и увеличить покрытие потребности. Впервые за последние 7 лет во всех регионах для Украинской безвозмездно доступны все вакцины по Национальному календарю прививок: 10 видов вакцин от 10 смертельно опасных болезней.

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