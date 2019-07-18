Нацсовет проверит телеканал Мураева из-за рекламы канала Ахметова

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, во время мониторинга вещания телеканала зафиксировал нарушение законов "О телевидении и радиовещании" и "О рекламе".

В частности, 28-29 июня телеканал транслировал рекламу "Оппозиция. Включай телеканал "Украина". Тигран Мартиросян", с непрерывной продолжительностью 3 часа 28 минут с нарушением норм закона "О рекламе".

Как сообщалось, в марте Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на спутниковое вещание ООО "Наша Прага" (канал "Макси-ТВ", логотип "НАШ") на основании внеплановой проверки, которая установила, что вещатель не устранил нарушения, за которые ему ранее было объявлено предупреждение 6 декабря 2018 года.

Напомним, 7 ноября новый информационный телеканал "Наш" вышел в эфир на базе канала "Макси-ТВ (Maxxi TV)" (ООО "Наша Прага"). Его владельцем является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир.

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