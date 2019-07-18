Обновленный Европарламент подтвердил невозможность отмены санкций против России

За принятие соответствующей резолюции из 627 участвовавших в голосовании депутатов проголосовало 458, еще 80 выступили "против", а 89 – воздержались, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В резолюции подчеркивается, что Европарламент "приветствует решение Совета (ЕС) о продлении ограничительных мер; подтверждает свою твердую убежденность в том, что санкции ЕС не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свои международные обязательства, в том числе по соблюдению Минских договоренностей".

При этом евродепутаты призвали государства-члены ЕС "оставаться твердыми и едиными в своей приверженности согласованным санкциям против России и рассмотреть вопрос о целенаправленных мерах против лиц, ответственных за задержание и судебные разбирательства в отношении политических заключенных".

Европарламент также призвал международное сообщество "усилить давление, чтобы обеспечить освобождение всех политических заключенных, содержащихся на оккупированной Россией территории".

Парламентарии, получившие свои мандаты в результате майских выборов нынешнего года, предложили будущему главе дипломатии ЕС разработать "новую всеобъемлющую стратегию отношений ЕС-Россия, направленную на укрепление мира и стабильности", но подчеркнули, что диалог с Россией должен основываться "на твердых принципах, включая уважение международного права и территориальной целостности соседей".

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Европарламент считает, что ЕС должен быть готов в случае необходимости принять дополнительные санкции, включая адресные персональные, ограничить доступ к финансам и технологиям, если Россия продолжит нарушать международное право.

Европарламент также "призывает российские власти безотлагательно и безоговорочно освободить всех незаконно, произвольно задержанных граждан Украины, как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины".

Европейские парламентарии считают, что российские суды, будь то военные или гражданские, не имеют права выносить решения в отношении действий, совершенных за пределами международно признанной территории России, и указывают, что судебные разбирательства в таких случаях не могут рассматриваться как законные.

Европарламент призывает РФ гарантировать беспрепятственный доступ на "оккупированные украинские территории Крыма и Донбасса" международным межправительственным организациям.

Европарламент предлагает ЕС рассмотреть вопрос о введении постоянного мониторинга судебных процессов над "жертвами политических преследований в Российской Федерации и в оккупированном Крыму" и призывает представительство ЕС в России и посольства государств-членов ЕС продолжать мониторинг и посещение судебных процессов над правозащитниками и "украинскими политзаключенными".

Как сообщалось, Совет ЕС 27 июня продлил экономические санкции против определенных секторов российской экономики до 31 января 2020 года.

20 июня Совет ЕС также продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севестополя до 23 июня 2020 года.

Кроме этого, в связи с российской агрессией против Украины ЕС ввел персональные санкции, которые сейчас распространены на 170 физических и 44 юридических лиц.

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