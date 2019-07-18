Альтернативная энергетика в Германии впервые обошла атомные и угольные станции

Об этом свидетельствуют подсчеты Института солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE), передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, в первом полугодии 2019 года доля электроэнергии, произведенной из энергии солнца, ветра, биомассы и воды, составила 47,3% в энергобалансе страны.

На уголь и АЭС пришлось 43,4%, еще 9,3% электроэнергии было получено из газа, а остальные 0,4% – из других источников, в том числе, нефти.

При этом доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны практически не изменилась, а угля – снизилась. По сравнению с первым полугодием 2018 года, из каменного угля произвели на 30%, а из бурого – на 20% меньше электроэнергии.

В то же время, как отмечают эксперты, первая половина 2019 года выдалась на редкость удачной для альтернативной энергетики: вначале было много ветреных, а затем солнечных дней.

В результате объемы электроэнергии, выработанной ветряными электростанциями, выросли примерно на 20% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Генерация электроэнергии с использованием солнечных батарей увеличилась на 6%, а на газовых ТЭС – на 10%.

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Как отмечает издание, как сырье газ, как правило, дороже угля. Однако в первой половине 2019 года цены на газ в регионе были низкими, поэтому часть электростанций, работающих на голубом топливе, оказались более прибыльными.

В целом к 2030 году в Германии планируют довести долю "зеленого электричества" в энергобалансе до 65%.

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