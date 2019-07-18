На российской АЭС аварийно отключились сразу три из четырех энергоблоков

В пресс-службе "Росэнергоатома" назвали причиной аварийной ситуации короткое замыкание в одном из трансформаторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По данным российской компании, из-за замыкания отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ). В результате отключились энергоблоки №№ 1, 2 и 4. Энергоблок №3 продолжает работать.

В пресс-службе уточнили, что реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки.

"Росэнергоатом" заверил, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и сохраняется на уровне природных фоновых значений.

Калининская АЭС – филиал "Росэнергоатома". На ней четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram