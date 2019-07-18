За полгода в бюджет поступило более 131 миллиарда ЕСВ

Об этом говорится в сообщении ГФС, передает БизнесЦензор.
Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь-июнь прошлого года на 21,9%, или на 23,6 млрд грн.
В июне 2019 года было обеспечено 24,8 млрд грн ЕСВ, что на 17,2%, или на 3,6 млрд грн, больше июня 2018 года.
Соблюдение налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам контролируется ГФС с целью выполнения возложенных задач по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.