Иностранные доноры готовы возобновить программы поддержки таможни, – Нефьодов

Об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Большинство доноров готовы перезапустить программы международной помощи для таможни, которые были остановлены по многим объективным причинами два-три года тому", – сказал Нефьодов.

Глава таможенной службы уточнил, что средства могут быть использованы как инвестиции в таможенную инфраструктуру, IT-систем, а также обучения сотрудников.

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Как сообщалось, в феврале 2018 года ЕС закрыл проект модернизации границы с Украиной из-за задержки его воплощения украинской стороной. Тогда ГФС заявила, что эта информация якобы некорректна, и пообещала, что она готова завершить все проекты в 2018 году. В ответе ГФС в частности упоминалась и программа "Венгрия-Словакия-Румыния-Украина 2007-2013", которая предусматривала реконструкцию пунктов пропуска "Ужгород" и "Лужанка".

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