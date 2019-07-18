Реальные доходы россиян возобновили падение, – Росстат

Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По данным статистического ведомства, среднемесячная номинальная зарплата в РФ по итогам первого полугодия повысилась на 7%, реальная – на 1,8%. В июне 2019 года средняя зарплата россиян составила 49,84 тыс. руб.

Из представленных Росстатом данных следует, что реальные доходы населения значительно снизили темпы падения во втором квартале (-0,2%) по сравнению с первым (-2,5%).

Как пояснили в Росстате, замедление темпов снижения реальных располагаемых денежных доходов связано с прохождением пика инфляции в первом квартале. В первом квартале потребительские цены в годовом выражении в среднем выросли на 5,16%, во втором квартале инфляция была меньше – 4,99%.

Однако в целом реальные располагаемые доходы продолжают снижаться из-за роста потребительских цен и обязательных выплат, в первую очередь процентных платежей по кредитам.

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По итогам 2018 года платежи государству (налоги и сборы) и обслуживание кредитов в структуре расходов населения возросли сразу на 12,2% после роста на уровне меньше 2% в предыдущие три года. Это выше, чем в 2014 году (+10,2%).

Как отмечает агентство, реальные доходы население беспрерывно сокращались на протяжении 2014-2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост – на 0,1%.

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