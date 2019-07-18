НАПК за полгода выявило недостоверные сведения в декларациях на 390 миллионов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

337 деклараций из 662 были отобраны для проверки Системой логического арифметического контроля. Проверки иных деклараций были начаты по сообщениям правоохранительных органов, общественных организаций и обличителей, а также на основании статьи 50 закона Украины "О предотвращении коррупции" ("Полная проверка деклараций").

По результатам осуществленных полных проверок деклараций в первом полугодии этого года у 40 человек выявлены недостоверные сведения в декларациях на общую сумму почти 390 млн грн.

По фактам декларирования недостоверной информации Национальное агентство составило и направило в Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и органы Национальной полиции для осуществления досудебного расследования 52 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных правонарушений (статья 366-1 УК).

Также составлено и направлено в суд 11 админпротоколов за частью четвертой статьи 172-6 КУоАП (представление недостоверных сведений на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов).

Ускорению процесса проверки деклараций способствовало введение Национальным агентством Системы логического и арифметического контроля деклараций (ЛАК), обмена информацией с 13 государственными реестрами. К Наследственному реестру, Реестру доверенностей и Реестру актов гражданского состояния, за позицией Министерства юстиции, доступ НАПК может быть открыт только после принятия соответствующего закона. Такой законопроект, регистрационный номер 7276, Национальное агентство подготовило, а правительство направило в Верховную Раду Украины еще в ноябре 2017 года, однако документ так и не был рассмотрен.

Напомним, что процедура полной проверки декларации применяется в случае выявления несоответствий по результатам проверки Системой логического и арифметического контроля. Также полной проверке подлежат декларации топ-чиновников и субъектов декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков. В 2019 году НАПК начало 1020 полных проверок деклараций, отобранных Системой ЛАК. Как сообщала пресс-служба НАПК, Система ЛАК проверила 2,7 млн ежегодных е-деклараций за 5 дней.

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