Офис Зеленского анонсировал изменения в антикоррупционное законодательство и УПК

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Пять лет прошло с момента принятия законодательства о предотвращении коррупции, законодательства о Национальном антикоррупционном бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуре. И пора пересмотреть, провести работу над ошибками и двигаться дальше", – сказал Рябошапка.

Заместитель главы ОП добавил, что второй приоритет касается наработки изменений в Уголовный процессуальный кодекс.

"С 2012 года было внесено много изменений в этот кодекс. И каждый раз была одна цель – сделать жизнь адвокатов проще, а следователей, детективов и прокуроров – сложнее. К сожалению, "правки Лозового" значительно усложнили работу не только антикоррупционных, но и вообще правоохранительных органов", – подчеркнул Рябошапка.

В свою очередь глава ОП Андрей Богдан отметил, что изменения в УПК Украины нужно рассмотреть одними из первых.

"Защищая права граждан на надлежащее отстаивания своей позиции в суде и во время досудебного следствия, законодатель оставил очень много возможностей злоупотреблять своими правами. Как бывший адвокат считаю, что при наличии достаточных средств для содержания защитника довести до логического завершения уголовное производство практически невозможно", – сказал Богдан.

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Рябошапка добавил, что третьим приоритетом работы Нацсовета является разработка законодательства по усилению защиты обличителей, без участия которых невозможно раскрытие коррупционных правонарушений. Четвертое направление касается принятия новой антикоррупционной стратегии. Пятый приоритет - разработать пути выполнения международных обязательств в рамках сотрудничества с Группой государств против коррупции (GRECO), Организацией экономического сотрудничества и развития, а также в рамках мониторинговых механизмов ООН.

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