Украина проведет пересмотр антидемпинговой пошлины на китайские стальные тросы и канаты

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины, передает БизнесЦензор.

"14 июня 2019 года Минэкономразвития получило жалобу о нарушении и проведении пересмотра действия антидемпинговых мер по импорту в Украину тросов и канатов, изготовленных из черных металлов происхождением из Китая. Исследования Минэкономразвития указало, что в случае прекращения действия мер существует вероятность продолжения демпинга, который наносит ущерб национальному товаропроизводителю. Учитывая это, МКМТ начало пересмотр антидемпинговых мер по импорту в Украину тросов и канатов, изготовленных из черных металлов без электрической изоляции происхождением из Китая в связи с истечением срока их применения", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, МКМТ 23 июля 2008 года по требованию крупнейшего производителя стальных канатов в Украине ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур" (Одесса) решила ввести сроком на пять лет антидемпинговые пошлины в размере 123% в отношении китайской продукции из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из нержавеющей стали и изделий для гражданской авиации), передает Интерфакс-Украина.

Товар, подпавший под ограничительные меры, - крученая (в том числе и оцинкованная) проволока, тросы, канаты с наибольшим размером поперечного сечения до 3 мм; тросы, канаты без покрытия или только оцинкованные с размером поперечного сечения от 3 мм до 24 мм. В этот список также включены тросы и канаты с покрытием, кроме оцинкованных, с кодами по УКТВЭД 7312 10 41 00, 7312 10 49 00, 7312 10 65 00, 7312 10 81 00, 7312 10 83 00 и 7312 10 98 00.

МКМТ 15 сентября 2014 года в рамках пересмотра антидемпинговых мер в связи с окончанием срока их применения приняла решение продлить действие антидемпинговой пошлины еще на пять лет - решение вступило в силу с 19 сентября 2014 года.

МКМТ тогда отмечало, что ни один из китайских производителей или экспортеров данного товара в Украину в рамках пересмотра не захотел сотрудничать с Минэкономразвития и предоставлять ему соответствующую информацию. По этой причине Минэкономразвития было вынуждено проводить расследование и делать выводы на основании имеющейся информации. По результатам рассмотрения данного отчета комиссия установила, что импорт в Украину китайских тросов и канатов осуществлялся по демпинговым ценам.

Также сообщалось, что в апреле 2019 года МКМТ поручила Минэкономразвития возбудить антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину некоторых стальных торосов и канатов происхождением из России. В жалобе украинского производителя говорится, что в 2016-2018 годы цены импорта российских тросов и канатов были ниже себестоимости его аналогичной продукции. В ходе проверки фактов Минэкономразвития пришло к выводу, что цена импорта из РФ действительно ниже себестоимости производства. В 2018 году также существенно (на 29%) вырос объем импорта тросов и канатов из РФ в Украину. При этом доля импорта из РФ в общем импорте тросов и канатов выросла на 58%. До этого РФ запретила ввоз с Украины, в частности, некоторых видов стальной проволоки и канатов.

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