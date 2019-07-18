ОПЗ попытается возобновить работу в августе

Об этом сообщил замдиректора завода Степан Киминчиджи на пресс-конференции 18 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Производство простаивает у нас больше года, работает только комплекс по перевалке аммиака на уровне 2,3 млн тонн в год. ОПЗ заключил договор с давальцем, для которого мы выполним услуги по переработке газа. В ближайшее время планируем начать подготовку к пуску двух агрегатов карбамида и одного – аммиака. Если будут соблюдены все условия контракта, в августе мы должны получить продукцию", – сказал Киминчиджи.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн.

Фонд госимущества Украины в конце июля 2018 года отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. Работа советника была заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса. В июле 2019 года коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда удовлетворила жалобу ФГИ на решение судов предыдущих инстанций, разблокировав процесс назначения советников по приватизации пяти госкомпаний, в частности, ОПЗ.

В конце февраля глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что ОПЗ могут передать в управление или аренду НАК "Нафтогаз Украины" или "Аграрному фонду", что будет способствовать запуску завода в краткие сроки и его дальнейшей бесперебойной работе.

В июле хозсуд Одесской области обязал ОПЗ выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,2 млрд грн задолженности за природный газ, потребленный по двум договорам от 2016 года.

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